Hombre mata a puñaladas a mujer en Gualey

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional informó que se entregó de manera voluntaria un hombre implicado en la muerte de una mujer por heridas de arma blanca, en un hecho ocurrido la madrugada de este viernes 2 de enero de 2026, en el sector Gualey, del Distrito Nacional.

Se trata de José Ramón Montero, de 32 años, quien acudió al despacho de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, encabezada por el coronel Diego Pesqueira, vocero de la institución.

Montero se presentó a la sede policial acompañado de su madre y un representante legal.

La víctima fue identificada como Rosmery Sosa Rodríguez, de 29 años, quien falleció a consecuencia de múltiples heridas punzocortantes, según el diagnóstico preliminar.

El caso se encuentra bajo investigación para establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho. En ese sentido, los organismos correspondientes realizan las diligencias necesarias para el esclarecimiento completo del suceso.

El detenido será sometido a la justicia a través del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.