Club del Legislador será ahora una escuela de turismo del INFOTEP

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La Cámara de Diputados transferirá a la Dirección de Bienes Nacionales El Club del Legisladores y esta a su vez lo hará al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), espacio donde la institución académica creará una Escuela de Turismo.

El inmueble, de aproximadamente nueve mil metros cuadrados, está ubicado en la Calle Cuarta, esquina Sagrario Díaz, del sector Isabelita en Santo Domingo Este.

La información la ofreció Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, quien estuvo acompañado de los voceros de las diferentes bancadas con representación de la Cámara de Diputados, así como de varios legisladores.

“Estamos seguros de que el infotep, a través de sus programas educativos, les dará el uso adecuado a estas importantes instalaciones, con la creación de una escuela de turismo, muy necesaria para los tiempos de hoy”, dijo Pacheco.

Afirmó que el turismo es un sector que va en franco desarrollo en el país, por lo que la creación de un centro educativo en esta zona sería muy significativo para formar jóvenes que deseen trabajar en esta área en los diferentes complejos turísticos de la República Dominicana.

Dicha trasferencia de bien está consignada en los decretos No.235-1 del 13 de febrero de 2001 y 664-23 del 29 de diciembre de 2023, del Poder Ejecutivo que declara utilidad pública e interés de varios inmuebles público en el Distrito Nacional.

Dicha normativa manda a gestionar la suscripción de un contrato de fideicomiso público y disponer del descargo de los bienes muebles e inmuebles del Club del Legislador a la Dirección de Bienes Nacionales, concerniente a la iniciativa No.11454.2020-2024-CD, registrada en con el número 00670.