CNUS denuncia trama en Código, convoca protestas

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

La Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) denunció ayer una “ trama que se articula desde la presidencia de la Cámara de Diputados, contra la cesantía y el Código de Trabajo”, con apoyo del sector empresarial dominicano, desconocimiento lo acordado en el Diálogo Tripartito del 2024.

“Responsabilizamos al sector empresarial que se encuentra detrás de esto y al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien, con su actitud ambivalente, denota confusión y complicidad, sin explicar por qué él desconoce lo que fue sometido por el presidente de la república, Luis Abinader”, puntualiza la CNUS.

Explica que Pacheco, “ha estado envuelto junto a sectores empresariales, en una trama que, de llevarse a efecto, tiraría por el suelo todo lo que fue pactado en el proceso que se ha vivido hacia la Reforma del Código Laboral.

Recordó que el presidente Abinader sometió al Congreso Nacional el 10 de octubre del año 2024, lo que fue el fruto del consenso que fue posible en dos años de conversaciones, 100 reuniones y que al hacer ese sometimiento, declaró que estaba sometiendo al Poder Legislativo los artículos que fueron consensuados por el Dialogo Tripartito y que lo NO consensuado sería parte de otra Reforma.

“Todos conocemos que en el país hay mucha deficiencia educativa, pero creemos que los que estamos envueltos en este proceso, sabemos leer y escribir y nos preguntamos ¿Por qué si el señor presidente de la República no incluyó (basado en lo que especificamos en el primer punto) el tema Cesantía”, planteó la CNUS.

Se preguntó “Por qué desde la Presidencia de la Cámara de Diputados se insiste en señalar que se solicita a las partes (sectores empresarial y sindical), que reiniciemos el dialogo y nos pongamos de acuerdo con respecto a las divergencias ente las partes, que están específicamente motivadas en lo que se refiere a la CESANTIA en cualquiera de sus modalidades?