Entidades sociales y FP ven falta transparencia alza de combustibles

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Organizaciones sociales y políticas rechazaron el aumento desproporcionado en los precios de los combustibles por alegada falta de transparencia, tras advertir que se traspasarán a los productos de la canasta familiar, así como a todas las mercancías en las tiendas, ferreterías y comercios en general.

Se expresaron sobre alza en los derivados de petróleo el partido Fuerza del Pueblo (FP) así como la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), el Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (Cepatode), el Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos Alexis Rafael Peña (Ircap) y la Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y Santo Domingo (Acadisando), entidades que rechazaron que por segunda ocasión el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) aumente el precio de los combustibles.

Las organizaciones sociales justifican su rechazo tras recordar que el gobierno permaneció 5 años cobrando el impuesto sin que los hidrocarburos aumentaran en el mercado internacional. Aunque saludó que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) permanezca al mismo precio, sostienen que la subida de los otros derivados del petróleo dispararán aún más los productos de primera necesidad a las amas de casa del país, a los transportistas, comerciantes, agricultores y productores.

Sostienen que 4 millones de personas sufrirán las consecuencias del alto costo de la canasta familiar y que el presidente Luis Abinader no ha presentado al país un plan para combatirlo. Indicaron que la ciudadanía no aguanta más el peso de los alimentos y que según como ven las actuaciones de los funcionarios así como del presidente, el país parece que gira hacia un precipicio.

Advierten que de seguir la política alcista de los combustibles el país podría convertirse en un caos por las constantes protestas en los sectores carenciados, ya que la pobreza está ahogando los hogares dominicanos.

Fuerza del Pueblo

El secretario de Finanzas y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, Daniel Toribio, calificó de preocupante la reciente subida en los carburantes y denunció que el problema de fondo radica en la falta de transparencia en la metodología utilizada para fijar los precios.

El economista señaló que, pese a los anuncios de subsidios millonarios, no existe una regla clara ni verificable. Criticó que no se explique cuándo se aplican estas ayudas ni en qué momento se decide trasladar el aumento al consumidor final.

“El país tiene derecho a saber cuál es el criterio técnico que guía estas decisiones. Sin reglas claras, solo se genera incertidumbre y desconfianza”, afirmó el dirigente político.

Recordó que desde 2021 el presidente Luis Abinader prometió modificar la Ley de Hidrocarburos 112-00. Lamentó que, aunque el proyecto llegó al Congreso, nunca fue aprobado ni implementado para revisar la estructura de costos.

Advirtió que el criterio de referencia de 2022, que vinculaba los precios al petróleo WTI entre 85 y 115 dólares, no se aplica de forma consistente ni se explica con claridad en el contexto actual.