COE alerta sobre condiciones marítimas peligrosas en la costa norte del país

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que, de acuerdo con el boletín meteorológico de este domingo del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las condiciones marítimas en la costa norte de la República Dominicana se encuentran deterioradas, debido a la incidencia de una vaguada.

Según el informe oficial, esta situación se mantendrá por un período estimado de entre 24 y 48 horas, producto de la presencia de ráfagas de viento y oleaje peligroso que afectan las aguas del litoral de esa zona del país.

Ante este panorama, el Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto, como medida preventiva para evitar incidentes en el mar.

La advertencia abarca la costa Atlántica desde Cabo San Rafael, en la provincia La Altagracia, hasta Punta Mangles, en El Seibo, zona donde se prevé un mayor impacto de las condiciones adversas.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.