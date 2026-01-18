COE descontinúa alerta verde y advierte sobre oleaje peligroso en costas dominicanas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este domingo que, de acuerdo con el boletín meteorológico emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), se descontinúa el nivel de alerta verde en cinco provincias del país, tras la disminución de las lluvias y el predominio de condiciones de buen tiempo.

Las provincias que salen de alerta son La Vega, Puerto Plata, Santiago, Monte Plata y Santiago Rodríguez, donde ya no se prevén crecidas de ríos, arroyos ni cañadas, ni inundaciones repentinas o urbanas.

El informe meteorológico señala que la influencia de un sistema de alta presión y el bajo contenido de humedad en la masa de aire mantienen un cielo despejado y soleado en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, el viento del este provocará lluvias débiles y pasajeras en localidades cercanas al litoral caribeño, como San Cristóbal, Peravia, Barahona, Pedernales y Bahoruco, hasta primeras horas de la tarde.

Condiciones marítimas

El INDOMET recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto en toda la costa Atlántica y en la franja caribeña comprendida entre la Isla Beata (Pedernales) y Paraíso (Barahona), debido a ráfagas de viento y olas peligrosas. En el resto de la costa caribeña se exhorta navegar con precaución y sin alejarse del perímetro costero.