COE eleva alerta verde en 10 provincias por aguaceros fuertes

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió este jueves el nivel de alerta verde para 10 provincias, debido a un aumento de la humedad y la inestabilidad provocados por una vaguada en varios niveles de la troposfera, sumados a los efectos del calentamiento diurno, que generarán aguaceros fuertes de manera localizada.

Entre ellas, según un boletín enviado a la prensa, figuran Espaillat, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, La Vega, Samaná, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, Monte Plata y El Seibo.

"En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta", dijo el COE.

De igual forma, exhortó a los operadores en la costa atlántica a tomar medidas de precaución debido a la visibilidad reducida por aguaceros, descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje localmente alto.