El clima está cambiando más rápido de lo que crees: señales que ya afectan tu vida

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El cambio climático global no es un problema futuro. Los efectos provocados por el aumento de las emisiones humanas de gases de efecto invernadero ya están teniendo consecuencias visibles en el planeta: los glaciares y capas de hielo se reducen, los ríos y lagos se descongelan antes de tiempo, las plantas y animales modifican sus rangos geográficos y los árboles florecen más temprano.

Clima cálido en América Latina y el Caribe. Fuente externa

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advierte que los costos netos de los daños serán significativos y aumentarán con el tiempo.

Los fenómenos que durante décadas se predijeron ya están ocurriendo: pérdida de hielo marino, acelerado aumento del nivel del mar y olas de calor más largas e intensas. Algunos cambios, como sequías, incendios forestales y lluvias extremas, se están produciendo más rápido de lo que los científicos habían anticipado.

ARTICO HIELO

La información, publicada por la NASA y respaldada por los informes del IPCC, confirma que el calentamiento global ya ha transformado el clima en casi 1,1 grados Celsius desde la época preindustrial.

Se espera que la temperatura media mundial alcance o supere los 1,5 grados en las próximas décadas, afectando todas las regiones del planeta. La magnitud de los impactos dependerá de la trayectoria futura de las emisiones: más dióxido de carbono significará más extremos climáticos y efectos irreversibles.

En Estados Unidos, los informes nacionales de evaluación climática proyectan que el nivel del mar aumentará entre 1 y 6,6 pies para el año 2100, lo que intensificará las inundaciones costeras.

Los huracanes serán más fuertes, las sequías y olas de calor más frecuentes, y la temporada de incendios forestales más larga y severa. El cambio climático también alterará los patrones de precipitación, con más lluvias intensas en el norte y menos en el suroeste, y prolongará la temporada de cultivo en gran parte del país.

Los científicos advierten que el Ártico podría quedarse sin hielo en verano antes de mediados de siglo, y que algunos cambios ya son irreversibles en los próximos cientos o miles de años. La NASA subraya que los últimos ocho años han sido los más calurosos registrados en el planeta y que la tasa de calentamiento actual no tiene precedentes en los últimos 24.000 años.