COE eleva alertas en 17 provincias por riesgo de crecidas e inundaciones

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que incrementó los niveles de alerta amarilla y verde para este Domingo de Resurrección debido a la posibilidad de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, en 17 provincias del país.

En alerta amarilla se encuentran las provincias Monseñor Nouel y San José de Ocoa. Mientras que en verde están Santo Domingo, Distrito Nacional, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, San Cristóbal, Santiago, Espaillat, Duarte, Samaná, La Vega, La Altagracia, Monte Plata, Hato Mayor y El Seibo.

La entidad también advirtió que, desde Monte Cristi hasta el este de Isla Saona, se recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto, debido a oleaje peligroso y vientos moderados a fuertes.

Asimismo, exhortó a los bañistas y al público en general a tener precaución ante el riesgo de corrientes de resaca, recomendando consultar a los organismos de socorro antes de utilizar los balnearios.

Para el resto de la costa caribeña, no se establecen restricciones.