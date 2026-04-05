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Amarilla y verde

COE eleva alertas en 17 provincias por riesgo de crecidas e inundaciones

La entidad también advirtió que, desde Monte Cristi hasta el este de Isla Saona, se recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto, debido a oleaje peligroso y vientos moderados a fuertes.

COE amplía las alertas

COE amplía las alertasGuillermo Burgos

Merilenny Mueses
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Merilenny Mueses

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que incrementó los niveles de alerta amarilla y verde para este Domingo de Resurrección debido a la posibilidad de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas, en 17 provincias del país.

En alerta amarilla se encuentran las provincias Monseñor Nouel y San José de Ocoa. Mientras que en verde están Santo Domingo, Distrito Nacional, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, San Cristóbal, Santiago, Espaillat, Duarte, Samaná, La Vega, La Altagracia, Monte Plata, Hato Mayor y El Seibo.

La entidad también advirtió que, desde Monte Cristi hasta el este de Isla Saona, se recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto, debido a oleaje peligroso y vientos moderados a fuertes.

Asimismo, exhortó a los bañistas y al público en general a tener precaución ante el riesgo de corrientes de resaca, recomendando consultar a los organismos de socorro antes de utilizar los balnearios.

Para el resto de la costa caribeña, no se establecen restricciones.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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