Luis Abinader anuncia más medidas ante nueva realidad en Haití

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El presidente Luis Abinader anunció este domingo que dispuso el reforzamiento de la vigilancia en toda la frontera para garantizar la seguridad de nacional ante la llegada, el pasado 1 de abril, del primer contingente de la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF), establecida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para contribuir a la estabilización de Haití.

El mandatario recordó que la defensa del territorio nacional, la protección de la población y la preservación del orden público son responsabilidades irrenunciables para lo que "nuestras Fuerzas Armadas están preparadas, desplegadas y en alerta para responder a cualquier contingencia".

El dignatario explicó que el contexto internacional actual es complejo "y ante la evolución de la situación en Haití, República Dominicana actúa con responsabilidad y prudencia".

Manifestó que en el proceso de estabilización en Haití se requerirán esfuerzos sostenidos de la comunidad internacional para apoyar al gobierno de la vecina nación en su labor de fortalecer la seguridad y las instituciones en ese país.

Del mismo modo, instruyó a los ministros de la presidencia; Hacienda y Economía; Industria, Comercio y Mipymes, a realizar consultas con las diversos sectores sectores, productivos, políticos y sociales nacionales para alcanzar un consenso que lleve a un gran acuerdo nacional para enfrentar la crisis global actual.

Dijo que en las conversaciones se socializaran planes y medidas diseñadas por el gobierno, con miras a mantener las estimaciones de crecimiento económico y mitigar el impacto negativo sobre las familias dominicanas de una crisis global, que se desconoce cuándo terminará.

Recordó que en el ámbito mundial se vive una situación de

incertidumbre generada por el conflicto bélico en el medio oriente.

La información la ofreció el gobernante tras encabezar, la tarde de este domingo, una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional para evaluar la situación regional e internacional y adoptar las medidas necesarias ante la realidad que vive el mundo.

Reconoce civismo de la población durante el asueto de Semana Santa y la labor realizada durante el operativo coordinador por el COE

El mandatario aprovechó para reconocer el comportamiento civilizado de la mayoría del pueblo dominicano durante el asueto de Semana Santa, con un desplazamiento récord de personas en todo el territorio nacional y la "extraordinaria labor realizada por los organismos que integran el Centro de Operaciones de Emergencia y todas las entidades de rescate, asistencia a emergencias y de seguridad, así como a los miles de voluntarios que se integran tradicionalmente en estos operativos".

"En este domingo de resurrección, albergamos la esperanza del retorno a sus hogares de los dominicanos que se desplazaron en todo el país y a aquellos que aún vienen en camino, reiterarles el llamado al retorno con prudencia, siguiendo las recomendaciones de las autoridades", expresó el presidente Abinader.

De la reunión, realizada en el Ministerio de Defensa, participaron el titular de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; de anterior y Policía, Faride Raful; el comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez

el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa y el directo general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.