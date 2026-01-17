COE emite restricción marítima en RD por oleaje peligroso en costas del Caribe y Atlántico

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado que, de acuerdo con el boletín meteorológico emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), las condiciones marítimas en el mar Caribe y en la costa norte del país se encuentran deterioradas y permanecerán así durante las próximas 24 a 48 horas.

Restricciones en la costa caribeña

El INDOMET recomendó que, en el tramo comprendido entre Punta Águilas y Cayo Pisaje, en Pedernales, los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanezcan en puerto, debido a ráfagas de viento y olas peligrosas que representan un riesgo para la navegación.

Precaución en otras zonas

En el resto de las costas del Caribe y en el litoral atlántico, las autoridades aconsejan navegar con máxima precaución, sin alejarse del perímetro costero, ya que se esperan vientos moderados a fuertes en ocasiones y olas anormales.

El COE reiteró su llamado a pescadores, navegantes y comunidades costeras a mantenerse atentos a los boletines oficiales y evitar exponerse a situaciones de riesgo durante este período de inestabilidad marítima.