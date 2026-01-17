Santo Domingo 0ºC / 0ºC
COE emite alertas

Continuarán las lluvias débiles a moderadas

Las temperaturas seguirán bajas, debido a la época del año, en especial en montañas y valles del país.
Coe alerta cinco provincias

Hoy habrá lluvias débiles a moderadas en localidades de Samaná, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, Sánchez Ramírez, La Altagracia, El Seibo, Monte Plata, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega y Santo Domingo.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó además, que las temperaturas seguirán bajas, debido a la época del año, en especial en montañas y valles del país.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó alerta verde para Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Santiago, La Vega y Monte Plata.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.

