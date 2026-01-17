Continuarán las lluvias débiles a moderadas

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Hoy habrá lluvias débiles a moderadas en localidades de Samaná, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, Sánchez Ramírez, La Altagracia, El Seibo, Monte Plata, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega y Santo Domingo.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó además, que las temperaturas seguirán bajas, debido a la época del año, en especial en montañas y valles del país.

COEalerta cinco provincias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó alerta verde para Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Santiago, La Vega y Monte Plata.