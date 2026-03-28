Combustibles no subirán esta semana

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM) informó ayer que para la semana del 28 de este mes al 3 de abril los combustibles mantendrán invariables sus precios.

En ese sentido, la gasolina premium sigue a RD$305.10 por galón; la regular a RD$287.50; el gasoil óptimo a RD$257.10 y el regular a RD$239.80.

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) seguirá a RD$137.20 y Gas Natural a RD$ 43.97 por m3.

Mientras el Avtur costará RD$334.88 por galón, sube RD$11.39; el Kerosene RD$378.00, aumenta RD$11.40; el FuelOil 1 % RD$220.81, sube RD$4.95. Solo disminuye FuelOil #6, que ahora costará RD$199.40 por galón, para un rebaja de RD$1.98.

Según el MICM, el Gobierno dispuso de RD$1,682 millones para mantener congelados los combustibles.

Agregó que la medida fue tomada para proteger la economía de los hogares dominicanos frente a la incertidumbre provocada por la agudización del conflicto armado en Medio Oriente.