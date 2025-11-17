Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Baja actividad comercial

Así amaneció la frontera de Pedernales con Haití

La frontera de Pedernales con Haití

La frontera de Pedernales con Haití

Julio Gómez

La actividad comercial entre Haití y República Dominicana, por la frontera de Pedernales, amaneció este lunes prácticamente paralizada.

Así lo pudo constatar este equipo del periódico Hoy, que consultó a varios comerciantes locales, quienes reportaron una baja significativa en las ventas.

De igual forma, se pudo observar a varios de los habitantes de ambas naciones en un ambiente de mucha tranquilidad.

La situación se atribuye a las amenazas de lluvias fuertes, similares a las registradas el pasado domingo, cuando se produjeron torrenciales aguaceros inesperados.

Baja actividad comercial en la frontera de Pedernales con Haití
Julio Gómez

