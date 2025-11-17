Así amaneció la frontera de Pedernales con Haití

Publicado por Julio Gómez Creado: Actualizado:

La actividad comercial entre Haití y República Dominicana, por la frontera de Pedernales, amaneció este lunes prácticamente paralizada.

Así lo pudo constatar este equipo del periódico Hoy, que consultó a varios comerciantes locales, quienes reportaron una baja significativa en las ventas.

De igual forma, se pudo observar a varios de los habitantes de ambas naciones en un ambiente de mucha tranquilidad.

La situación se atribuye a las amenazas de lluvias fuertes, similares a las registradas el pasado domingo, cuando se produjeron torrenciales aguaceros inesperados.