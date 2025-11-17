Avión militar sobrevuela la frontera en medio de crisis en Haití

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un avión militar de la Fuerza Aérea sobrevoló la frontera por Dajabón en medio de la crisis e inseguridad que se vive en Haití donde pandilleros fuertemente armados pidieron a la población a no salir de casas para enfrentarse contra la fuerza del orden.

La aeronave TP-75 Dulus, luego de sobrevolar la zona norte del país se dirigió hacia la parte sur del país, el avión realiza misiones de vigilancia, patrullaje entre otras especificaciones.

Comunicado

El líder de la coalición “Vivir Juntos” Jimmy Cherisier, alias Barbecue, emitió el comunicado advirtiéndole a los civiles haitianos no salir de casa este lunes para un enfrentamiento armado con la policía.

Pese al comunicado por el momento se desconoce si ya sean producidos tiroteos por enfrentamientos entre los pandilleros y la fuerza del orden quienes ya han recuperado armas de guerra que tenían bandas en su poder.

Pese a los enfrentamientos en Haití cada vez más cerca de la frontera, las instituciones castrenses de la República Dominicana se mantienen en alerta para hacer frente a cualquier eventualidad que pudiera poner en peligro la seguridad nacional.