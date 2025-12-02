Comienza retorno navideño de los dominicanos

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Los dominicanos residentes en el exterior no se han hecho esperar y desde ayer, primero de diciembre, comenzaron a llegar al país con el deseo de pasar las fiestas de fin de año junto a sus amigos y seres queridos. Entre sonrisas y una que otra lágrima de alegría, los viajeros expresaban la emoción de volver “a su tierra” después de meses o años fuera.

Aunque en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) se respiraba un ambiente cargado de nostalgia, emoción y alegría, el panorama fue distinto a tradicional bullicio navideño. Aunque los vuelos aterrizaban llenos de pasajeros dominicanos provenientes de Miami, Ecuador, Filadelfia, entre otros destinos, en la zona de recepción no se observaba la multitud que suele caracterizar estas fechas.

A pesar de esto, la emoción del reencuentro permaneció intacta para aquellos que sí contaron con una bienvenida y para María Reyes no fue la excepción pues, tras seis años fuera del país sin ver a sus hijos y nietos, Reyes regresó para quedarse.

Dilcia contenta de volver a casa.

Al llegar al área de recepción la señora María, quien viajó desde Ecuador, fue recibida con euforia por sus hijos, nietos y nueros, quienes de inmediato corrieron a abrazarla.

“Estoy feliz, no hay palabras para expresar lo que se siente cuando se regresa a su país”, expresó mientras lloraba de la emoción y observaba con cariño a su familia.

La señora Dilcia Mejía, volvió a para pasarse la navidad en la República Dominicana junto a sus seres queridos, luego de permanecer por diez años en Miami.

“Yo me siento en la gloria, esto es una felicidad para mí porque estoy con mi gente y me voy a pasar la navidad enterita aquí”, dijo con satisfacción.

Aunque la llegada de viajeros aún no está en su máximo esplendor, desde ya se empieza a sentir el espíritu de la navidad dominicana marcada por el regreso de los compatriotas que viajan a pasar las festividades en su tierra.