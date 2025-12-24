Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial emite exhortación ética a los jueces

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Comité Comportamiento Ético del Poder Judicial formuló una exhortación de carácter ético, preventivo y pedagógico a todos los jueces del Poder Judicial dominicano, instándolos a que, en cada actuación y en la redacción de sus decisiones, observen estrictamente los valores y principios del Código de Comportamiento Ético como soporte de la ética pública, la legitimidad institucional y la confianza ciudadana en la administración de justicia.

La Resolución núm. 001-2025, de fecha 22 de diciembre de 2025, es emitida por dicho órgano luego de sostener este 19 de diciembre un conversatorio con el magistrado Rigoberto Sena Ferreras, juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien conoció la medida de coerción en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El encuentro se realizó en la Suprema Corte de Justicia y fue presidio por la jueza Nancy Salcedo Fernández, e integrado por los magistrados Justiniano Montero Montero y María Garabito Ramírez.

En conversatorio, se abordaron temas relacionados con la ética judicial, el apego a los principios y valores del Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial, así como la prudencia y moderación en la actuación de los jueces.

Durante el mismo, el magistrado Sena Ferreras reiteró su compromiso con la ética, la transparencia y el debido proceso, destacando la importancia de la prudencia y la moderación en la labor jurisdiccional.

La resolución exhortar a todos los integrantes del Poder Judicial a que deben meditar en todas sus actuaciones públicas y privadas, así como al redactar las decisiones judiciales, asumiendo un comportamiento acorde con los valores y los principios concebidos en nuestro Código de Comportamiento Ético.

En ese sentido, ningún juez debe apartarse del imperativo de que, cuando actúa en funciones jurisdiccionales, lo hace en nombre de la República y por autoridad de la ley y de la Constitución, lo que le impone una responsabilidad de Estado. Por ello, jueces, juezas y servidores judiciales no pueden permanecer ajenos a las exigencias que prescribe la ética judicial aplicada.

Agrega que el Comité de Comportamiento Ético tiene la labor de gestionar y velar por el cumplimiento de los principios éticos y valores que rigen la actuación de los jueces y servidores judiciales. Entre sus atribuciones generales se encuentra la supervisión del comportamiento ético de todos los integrantes del Poder Judicial dominicano, en concordancia con el Código Iberoamericano de Ética Judicial, instrumento que estructura y orienta la gobernanza ética a partir de la visión y misión institucional, constituyendo la esencia y razón de ser del sistema judicial.

La resolución la firman el magistrado Luis Henry Molina Peña, juez presidente de la SCJ; la magistrada Nancy Salcedo Fernández, el magistrado Justiniano Montero Montero y la magistrada María Garabito Ramírez.