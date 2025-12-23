Embajada de EE.UU. en RD: agencias consulares estarán cerradas del 24 al 26 de diciembre

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana informó que, por orden ejecutiva, todos los departamentos y agencias del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal de esa nación norteamericana permanecerán cerrados desde el miércoles 24 de diciembre de 2025 al viernes 26 de diciembre del mismo año, por el feriado federal programado regularmente el 25 de diciembre.

“Por lo tanto, la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo y las agencias consulares en Puerto Plata y Punta Cana permanecerán cerradas del 24 al 26 de diciembre”, dijo la embajada en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Respecto a los solicitantes de pasaporte estadounidenses, servicios notariales y servicios de visas, el organismo diplomático dijo que esas personas recibirán notificaciones sobre la reprogramación de citas. En ese orden, indicó que las operaciones habituales se reanudarán a las 7:00 de la mañana del lunes 29 de diciembre.

“La asistencia de emergencia para ciudadanos estadounidenses seguirá estando disponible (por ejemplo, en casos de arresto, enfermedad, lesión, fallecimiento o ciudadanos estadounidenses desaparecidos)”, acotó la embajada.