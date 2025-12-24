Banreservas resalta su estabilidad, fortaleza y solidez financiera

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Reafirma compromiso con la confianza de sus clientes

El Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas) reiteró este martes su fortaleza, estabilidad y solidez financiera, en respuesta a comentarios y opiniones que han circulado recientemente en distintos espacios públicos.

La entidad informó que, al cierre de noviembre de 2025, presenta indicadores financieros robustos, resultado de una gestión prudente del riesgo, adecuados niveles de liquidez y capitalización, así como una evolución sostenida de sus resultados operativos, en estricto cumplimiento de la Ley Monetaria y Financiera y de la normativa vigente del sistema financiero nacional.

Banreservas destacó que mantiene índices de solvencia, liquidez y calidad de activos que superan los mínimos regulatorios exigidos, respaldados por una base patrimonial sólida y una política de administración responsable, orientada a la protección de los depósitos del público y a la estabilidad del sistema financiero.

Asimismo, la institución subrayó que opera bajo la supervisión permanente de las autoridades monetarias y regulatorias, cumpliendo de manera estricta con los requerimientos prudenciales, de gobierno corporativo, gestión de riesgos y transparencia establecidos por los organismos competentes.

El Reservas reafirmó su compromiso con la confianza del público, la seguridad de los ahorros de sus clientes y el fortalecimiento continuo del sistema financiero dominicano, al tiempo que aseguró que continuará informando de forma responsable y oportuna sobre su desempeño institucional.