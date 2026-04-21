¿Se completó la lista? Estos son todos los implicados en caso de chofer de Santiago, hasta ahora

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

¿Están todos los implicados identificados? La Policía Nacional informó el nombre de un hombre que permanece prófugo por su presunta vinculación con la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer de un camión recolector de desechos sólidos atacado por una turba de motoristas en Santiago.

Se trata de Jhovanny de Jesús Metz Cruz, conocido como “Macho”, señalado como presunto autor del hecho junto a un grupo de motoconchistas.

Con esta identificación, ya suman ocho los señalados en el caso: siete detenidos y uno prófugo.

Estos son los implicados

El Ministerio Público sometió a la justicia a siete hombres por su presunta participación en el crimen.

Los imputados son: Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

De acuerdo con la acusación, los implicados se habrían asociado para perseguir, interceptar y matar a la víctima.

El hecho

Según las investigaciones, el caso ocurrió el 17 de abril de 2026, en el área de parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, tras un supuesto incidente de tránsito.

El informe señala que Abreu Quezada fue interceptado por varios motociclistas, quienes lo agredieron físicamente, provocándole una herida punzocortante en el muslo derecho.

En medio de la agresión, logró llegar hasta el Palacio de Justicia, donde agentes intervinieron. Posteriormente fue trasladado por el sistema 9-1-1 a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

Proceso en curso

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra los imputados, mientras que la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, instruyó presentar cargos preliminares por asesinato.

Las autoridades mantienen la búsqueda del prófugo, mientras avanzan las investigaciones para establecer las responsabilidades individuales en el caso.