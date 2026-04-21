¿Se depuran a los motoconchistas con antecedentes penales? Fenamoto responde

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Tras la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer de un camión recolector de desechos sólidos atacado por una turba en Santiago, ha surgido una pregunta clave: ¿existe algún control sobre los motoconchistas con antecedentes penales?

El presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamoto), Óscar Almonte, aseguró que para ingresar a una parada se exige un certificado de buena conducta.

“Los presidentes de paradas y los secretarios generales, cuando van a introducir a un miembro, se les pide un papel de buena conducta”, explicó.

No obstante, habló de "dar oportunidades".

“Aquí hay muchísimas personas que están fichadas y por cualquier disparate no les dan una licencia o un papel de buena conducta. Entonces, ¿los estamos mandando otra vez a que roben o maten? También tenemos que darles oportunidades”, sostuvo durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana.

¿Se les hace antidoping?

El dirigente indicó que, junto al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), se han implementado medidas como pruebas antidopaje.

“Hace un año y medio comenzamos a hacer pruebas antidoping y el que resultó positivo, lo sacamos”, afirmó.

Agregó que Fenamoto cuenta con unos 78,000 miembros en 27 provincias, aunque aclaró que no todos los motociclistas pertenecen a la organización.

“Nosotros respondemos por esos afiliados que tenemos”, puntualizó.

No eran motoconchistas

Al referirse al caso del chofer en Santiago, sostuvo que los involucrados en la agresión no forman parte del gremio.

Afirmó que se trató de motoristas “aislados”, no de motoconchistas organizados.

Proceso judicial en curso

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra siete hombres acusados de participar en el crimen.

Según la acusación, los imputados habrían perseguido e interceptado a la víctima hasta el Palacio de Justicia de Santiago, donde intentó resguardarse.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, instruyó presentar cargos preliminares por asesinato.

De acuerdo con la Policía Nacional, Abreu Quezada fue agredido físicamente y recibió una herida punzocortante en el muslo derecho.

Posteriormente, fue trasladado por el sistema 9-1-1 a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.