Entre fallas y retrasos: el preocupante récord de fallas del Metro de Santo Domingo

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Las constantes averías en el Metro de Santo Domingo han afectado a miles de usuarios, quienes diariamente utilizan ese medio de transporte para desplazarse a sus trabajos, escuelas y diligencias personales.

Entre abril de 2025 y abril de 2026, el Metro ha acumulado al menos 10 fallas importantes, muchas de ellas provocando evacuaciones, retrasos y hasta la paralización total del servicio.

El evento más reciente ocurrió el pasado lunes 20 de abril, cuando una falla eléctrica dejó fuera de servicio simultáneamente las líneas 1 y 2, así como el Teleférico de Santo Domingo, en plena hora pico.

El servicio de la Línea 1 y 2 Del Metro y Teleférico Santo Domingo ha sido restablecido

La situación generó largas filas, caos en las estaciones y retrasos masivos en la movilidad de los ciudadanos.

Mientras que en noviembre de 2025 se registraron varias fallas en menos de 10 días.

Entre los incidentes se registró el 19 de ese mes la cual ocurrió pasadas las 6:00 de la tarde de este miércoles en el tramo comprendido entre las estaciones Mamá Tingó y Hermanas Mirabal, en Villa Mella, correspondiente a la Línea 1.

Falla interrumpe salida y llegada de trenes en estación María Montez del Metro

El fallo obligó a evacuar a los usuarios y muchos se desplazaron caminando por la avenida Hermanas Mirabal y sobre el puente Francisco J. Peynado.

Ese mismo día, alrededor de las 7:30 de la mañana, se reportaron problemas en la llegada y salida de trenes hacia la estación María Montez, en la Línea 2, ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte.

De acuerdo con la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), la incidencia fue causada por una avería en el “cambia-vía”, atribuida a los trabajos constructivos de la expansión de la Línea 2C.

Como consecuencia, pasajeros se vieron obligados a caminar hacia la próxima estación, Pedro Francisco Bono, situada en la avenida Núñez de Cáceres con la John F. Kennedy.

Mientras que el pasado martes 11, alrededor de la 1:25 de la tarde, las subestaciones eléctricas Paraíso e Isabela —que abastecen las líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo, así como la Línea 1 del Teleférico— quedaron fuera de operación tras la salida del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), lo que provocó la suspensión inmediata del servicio en ambos sistemas de transporte.

En ese momento, varias cabinas de la Línea 1 del Teleférico quedaron detenidas en el aire con pasajeros a bordo.

Otros eventos incluyen trenes varados, fallas en el sistema de señalización, problemas en los cambia-vías y suspensiones parciales del servicio, afectando la conexión entre líneas y generando retrasos de hasta 40 minutos en horas pico.

Pese a los ajustes y el mantenimiento que se les dan a esos equipos, para los usuarios, la situación sigue siendo crítica.

Las interrupciones constantes impactan la puntualidad, la economía (ya que tienen que pagar otros tipos de transporte más costoso) y la calidad de vida de quienes dependen del Metro como principal medio de transporte.