Comunidad denuncia que funcionarios no escuchan

En esta ciudad de Puerto Plata, los comunitarios dicen que muchos de los funcionarios del “primer nivel” no escuchan los constantes llamados para atender las necesidades de esta población como carretera, escuela, agua potable, atención en salud y otras demandas planteadas a los representantes del Estado, que denuncian no oyen.

“Cuando tenemos algún tipo de problema, muchos de los ministros y funcionarios no nos toman las llamadas y cuando suelen recibirnos en sus despachos es con el tiempo medido y con mucho tiempo por delante, y eso no es justo, necesitamos un encuentro en donde el principal protagonista sea nuestro Presidente y que frente a nuestro Presidente estos se comprometan a resolvernos los problemas que enfrentamos en la zona”, dijo el dirigente comunitario Manuel Familia.

La gente apela al presidente Luis Abinader para que realice un consejo de gobierno ampliado, del que salgan beneficiadas las cuatro provincias de la Línea Noroeste.

Instan a incluir a los grupos organizados para que le resuelvan parte de sus problema a este pueblo.

Manuel Familia, perteneciente a la Junta de Vecinos Solidaridad y Progreso, manifestó su confianza para que el llamado del pasado año hecho por los grupos organizados a Abinader, sea una realidad.

“Solicitamos de manera cortés, que a principio de este año 2026 disponga un consejo de gobierno ampliado, que los ministros estén ahí, junto a nuestras instituciones, escuchen nuestros reclamos”, dijo

Sin embargo, el líder comunitario manifestó que gracias al interés mostrado por Abinader y la intervención de los medios de comunicación, han logrado algunas conquistas en la zona, como obras.

Entre las estructuras cita la carretera turística de Villa Elisa – Punta Rucia –La Ensenada, la rehabilitación del Puerto de Manzanillo en Montecristi y la Estancia Infantil en Mao (Valverde), entre otras que se encuentran en ejecución.