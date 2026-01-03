Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El politólogo y abogado Franklin Mercado advirtió sobre las graves implicaciones jurídicas internacionales que tendría la reciente incursión militar en Venezuela, donde se denunció la detención del presidente en funciones. Según el especialista, la acción constituye una violación directa de varios principios fundamentales del derecho internacional.

Mercado explicó que la soberanía aérea, consagrada en el Convenio de Chicago de 1944, establece que ningún Estado puede ingresar al espacio aéreo de otro sin autorización. “El principio de la soberanía territorial aérea significa que todos los Estados tienen derecho pleno y exclusivo sobre su espacio aéreo. Una incursión militar no autorizada es considerada una agresión y una violación directa a la integridad territorial de ese Estado”, señaló.

Asimismo, recordó que la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2 numeral 4, prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier país. “La piedra angular del orden internacional moderno es que los Estados no pueden usar la fuerza contra otros Estados”, enfatizó.

Politólogo Franklin MercadoReferencia

El jurista también subrayó que los jefes de Estado gozan de inmunidad absoluta mientras ejercen el cargo. “Los presidentes en funciones usan la inmunidad personal, llamada Ratione Personae. Ningún Estado extranjero tiene jurisdicción para arrestar, detener o juzgar a un jefe de Estado de otro país”, explicó. Añadió que esta protección solo puede ser levantada por tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional.

Finalmente, Mercado citó la Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU, que prohíbe la intervención directa o indirecta en los asuntos internos de los Estados. “Apresar al líder de un país de la forma más extrema como sucedió esta madrugada en su estructura política tiene implicaciones gravísimas en el derecho internacional”, advirtió.

La comunidad internacional aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el hecho, pero expertos coinciden en que este episodio podría marcar un precedente delicado para la convivencia entre naciones.