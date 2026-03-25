Conatra denuncia intención de “invadir” rutas del Este

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, denunció ayer que la intención de la empresa Caribe Tours de “invadir” las rutas interurbanas de la región Este provocaría caos, desasosiego e incertidumbre entre miles de operadores y de usuarios que todos los días van a diferentes destinos y advirtió que no se dejarán despojar de derechos adquiridos por ley hace más de 50 años.

Al ofrecer declaraciones en una rueda de prensa, sostuvo que bajo ninguna circunstancia permitirán que la empresa opere sus unidades en perjuicio de empresarios del transporte del Este, que son miembros de Conatra, han realizado inversiones millonarias y cumplen con los parámetros de servicios según la Ley 63-17.

Dijo que son entes de desarrollo, fruto del crecimiento de su región, donde han desarrollado un transporte de calidad, solidario y responsable. “Terminología monopolio solo existe en la mente de una empresa oportunista como Caribe Tours, que ahora quiere aprovecharse del bienestar de rutas ya existentes. Razón por la que hoy, condenamos esta práctica odiosa y perversa”.

Marte también felicitó al Instituto Nacional de Tránsito y Trasporte Terrestre (INTRANT) porque no se ha rendido a las pretensiones de quienes quieren despojar a los gremios de transporte de sus derechos adquiridos ofreciendo el servicio, pero tampoco ha cedido al chantaje de estos sectores que buscan despojar y apoderarse de conquistas logradas en base de lucha al lado del pueblo.

Agregó que sus asociados tienen licencias de operación emitidas por el órgano rector, que es el Intrant, logradas fruto al estudio de factibilidad bajo las pautas de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia y responsabilidad.