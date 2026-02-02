Concluye “IV Seminario Internacional sobre Primera Infancia

Publicado por HOY DIGITAL Creado: Actualizado:

Luego de tres días de intensos debates, análisis y reflexión, concluyó con éxito el “IV Seminario Internacional sobre Primera Infancia: Oportunidades para un Futuro Sostenible”, evento que destacó la alta inversión del presidente Luis Abinader Corona, el respaldo permanente de la primera dama Raquel Arbaje y la gestión de Josefa Castillo Rodríguez, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), en favor de la niñez vulnerable dominicana de 0 a 5 años.

Castillo Rodríguez calificó el cónclave como “altamente exitoso”, al resaltar que durante tres días se generó un espacio plural y enriquecedor, organizado de manera mancomunada por diversas áreas y direcciones del INAIPI, con la participación de 12 conferencistas magistrales, expertos nacionales e internacionales, paneles de alto nivel y una amplia participación intersectorial.

En el seminario intervinieron representantes del sector público, el ámbito académico, la sociedad civil y el sector privado, quienes coincidieron en la necesidad de consolidar políticas públicas sostenibles que coloquen a la primera infancia en el centro del desarrollo nacional.

INAIPI

La titular del INAIPI afirmó que “lo vivido durante estos tres días reafirma que invertir en la primera infancia no es solo una política pública, sino una decisión ética y estratégica para el futuro del país”.

Agregó que “más allá de las cifras, este Seminario Internacional de Primera Infancia deja como legado una agenda compartida, alianzas fortalecidas y una visión renovada de la primera infancia como una prioridad nacional”, puntualizó en sus palabras de cierre.

Los panelistas y ponentes internacionales procedían de Estados Unidos, Ecuador, Uruguay, Colombia, España, Brasil y Argentina, lo que aportó una mirada diversa y comparada sobre los retos y oportunidades de la atención integral a la niñez.

“El evento se consolidó como un espacio de reflexión, intercambio de buenas prácticas y construcción colectiva, reafirmando a la primera infancia como eje fundamental del desarrollo sostenible”, apuntó Castillo Rodríguez.