Condena de 30 años para hombre que asesinó a otro de varias puñaladas en los Tres Brazos

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Tras acoger la solicitud del Ministerio Público, un tribunal condenó a 30 años de prisión a un hombre, que, de varias puñaladas, le quitó la vida a otro en un hecho ocurrido en el sector de Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este.

Jonathan Nael Germán fue procesado por la muerte de Abrahan Núñez de los Santos.

El órgano persecutor del delito, representado por la fiscal litigante Ana Basora, demostró la responsabilidad penal en la violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano y los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16, sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El expediente instrumento por el fiscal investigador Jesús Manuel Núñez, explica que los hechos ocurrieron la madrugada del 23 de agosto del año 2024, cuando el agresor apuñaló a la víctima, quien herido de muerte logró entrar a la casa de su progenitora y antes de morir indicó que las heridas fueron cometidas por el hoy procesado, quien emprendió la huida, dejando el arma homicida en el lugar.

La condena impuesta por jueces del Segundo Tribunal Colegiado, Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, deberá ser cumplida por el procesado en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.