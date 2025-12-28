Madre de joven asesinada en Los Guandules dice fue premeditado: "Él la miraba con codicia"

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La madre de la joven hallada muerta con un disparo en la cabeza en el sector Los Guandules aseguró este domingo que la muerte de su hija fue premeditada y afirmó que el presunto responsable, un mayor del Ejército, la observaba con “ojos morbosos”.

Entre sollozos y visiblemente afectada, Linette Pacheco relató que el hombre conocía bien a su hija Perla Yokasta Santos Pacheco.

“Fue premeditado lo que él iba a hacer, porque él conocía a la niña bien. No hace 15 días que yo pasé por ahí con mi niña agarrada de la mano, como dos hermanitas”, dijo mientras lloraba desconsoladamente.

La madre aseguró que nunca imaginó el peligro que acechaba a su hija.

“Hay hombres morbosos y dicen que él la miraba con codicia y yo ni sabía nada de eso”, expresó.

La Policía Nacional informó que la noche del sábado fue arrestado el mayor del Ejército de la República Dominicana (ERD), Diego Geraldo Mesa Arismendy, de 48 años, señalado como el presunto responsable de la muerte de Perla Jokasta Santos Pacheco, de 19 años.

Pacheco recordó que ella y su hija solían andar siempre juntas.

“Fuimos a una tiendecita y volvimos y pasamos y él vio”, narró.

Indicó que la relación con el ahora detenido siempre fue cordial y distante. “Buenos días, Dios te bendiga’”, explicó.

La madre también señaló que el presunto agresor mantiene una relación sentimental con otra joven, y reiteró que su hija no tenía novio.

“Mi niña ni novio tenía. Ella decía que no se buscaba novio porque su papá y yo le dábamos todo. Esa niña se crio como una princesa aquí”, expresó entre lágrimas.

Contó además que ella y su esposo duraron 10 años para tener un segundo hijo, por lo que Perla fue criada con especial cuidado y dedicación.

Perla Jokasta soñaba con estudiar Derecho y convertirse en abogada criminóloga. Sus familiares la describen como una joven tranquila, de su casa, estudiosa y dedicada al cuidado de sus hermanitos.

Mientras las autoridades continúan las investigaciones.