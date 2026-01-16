Conforman Patronato para ayudar a construir edificio de la Cruz Roja Dominicana en Santiago

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- Líderes empresariales y de la sociedad civil dejaron conformado un patronato para gestionar la construcción del edificio de la Cruz Roja Dominicana en esta ciudad, debido a que la institución humanitaria no cuenta con un local propio desde el año 1976, cuando el gobierno de turno solicitó el desalojo voluntario con fines de expandir las edificaciones del Hospital José María Cabral y Báez.

El presidente municipal de la Cruz Roja, el periodista José Devárez, explicó que la conformación de este patronato implica una iniciativa sin parangón en la sociedad santiaguera y del Cibao, dada la magnitud de los servicios que actualmente se está privando a la región en materia de sangre servida con máxima calidad.

Además, dijo que Santiago y la región también se han estado sin los programas de saneamiento de agua potable; socorro y gestión de riesgos; programas de lucha a favor del medio ambiente; brigadas escolares; primeros auxilios y la prevención de la violencia.

Integran el patronato los cabezas de empresas modelos en sus respectivos nichos de negocios como son; Luis Núñez, del sector seguros y otras áreas empresariales, Luis Álvarez, principal productor y exportador del área de las panaderías, Rafael Narciso Vargas, ejemplo del sector cooperativo nacional y Nicolás Cantisano Rojas, líder del sector laboratorio clínico.

También, Haime Thomás Frías, líder de opinión a nivel nacional, junto a Luis Lora y Daniel Mercado, modelos de desarrollo y eficiencia en las lides de la construcción. Para la presidencia del nuevo órgano gestor fue escogido el empresario Luis Núñez, como tesorero Luis Álvarez; como secretario Rafael Narciso Vargas. José Ernesto Devárez, este último en su condición de presidente municipal de la Cruz Roja Dominicana. También será miembro del Patronato.

Los líderes del área empresarial de este municipio, con sus respectivos proyectos desarrollistas insertados como marcas país, se forjaron como tarea la edificación de las instalaciones de la Cruz Roja Dominicana, para devolver a Santiago las propiedades de la entidad humanitaria perdidas en los años 1970 y replicar el modelo que apoya los sectores menos favorecidos de la región.