Congresistas deploran tardanza en aplicar justicia

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

A un año de la tragedia en el centro nocturno Jet Set, con más de 230 muertos, diputados de diferentes bancadas deploraron que la justicia no haya sometido a los responsables, a pesar de los esfuerzos del Ministerio Público.

El diputado nacional Pedro Martínez, del Partido Alianza País, expresó que el hecho conmovió a toda la sociedad dominicana y mantiene a muchas familias en luto, que lloran todos los días a sus parientes que fueron al lugar a divertirse y encontraron la muerte, con la esperanza de que haga justicia.

De su lado Bray Vargas, de Santiago de Los Caballeros, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) manifestó que hace año el país no solamente lloró, sino brutalmente silenciado por la incertidumbre de si se hará o no justicia por la desgracia.

Lamentó que a 12 meses del desplome de la discoteca todavía la sociedad dominicana esté esperando una respuesta de un sistema judicial que le cuesta tomar una simple medida de coerción.

Rosendy Polanco, de Montecristi, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) criticó acremente que todavía no se decida si se envían a no juicio a los responsable de que el techo del establecimiento aplastara a más de 230 personas, dejara a otros lesionados y decenas de huérfanos.

Carlos Gil, de Santo Domingo por la Fuerza del Pueblo, sobreviviente de la tragedia, arremetió contra el sistema judicial, porque a un año del hecho, los propietarios del Jet Set, se pasean por las calles como burla al pueblo dominicano, pero sobre todo, frente a cada una de las víctimas, y sobre todo de los huérfanos.