Recuerdan a las víctimas Jet Set y exigen justicia

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Vestidos de blanco y con velas en las manos, familiares de las víctimas, sobrevivientes y ciudadanos solidarios acudieron anoche a la denominada zona cero para recordar a las 236 víctimas, fallecidas, tras el colapso ocurrido en la discoteca Jet Set.

Durante la vigilia, convocada por el Movimiento Justicia Jet Set, sobrevivientes de la tragedia y parientes de los fallecidos reiteraron su exigencia de justicia, en vísperas del primer aniversario de la tragedia, ocurrida el 8 de abril del año pasado.

Bajo una carpa instalada frente al lugar donde ocurrió el siniestro, decenas de personas ocuparon las sillas dispuestas frente a una tarima iluminada, donde realizarían presentaciones artísticas, testimonio de sobrevivientes y momentos de reflexión.

Durante la actividad también se evidenció la profunda conmoción que aún embarga a los familiares de los fallecidos.

Entre abrazos, lágrimas y miradas tristes, muchos recordaban a sus seres queridos mientras sostenían fotografías o velas, reflejando que el dolor por la tragedia sigue muy presente a un año del suceso.

Entre los testimonios estuvo el de Julio Blanco, hermano del expelotero Tony Blanco, quien expresó que la pérdida ha sido devastadora para su familia y que el dolor continúa latente.

“ Lo ocurrido marcó profundamente a sus parientes y reiteró la necesidad de que el proceso judicial establezca responsabilidades”, expresó.

También testificó Eduardo de León, esposo de la víctima Zulai Heredia, quien relató que la tragedia cambió por completo la vida de su familia.

Explicó que sus hijos, Angelo, de 6 años, y Noah, de 10, han tenido que enfrentar la ausencia de su madre, por lo que han recurrido a terapia psicológica para sobrellevar el duelo y tratar de reconstruir sus vidas.

En los restos del Jet Set. Duanny Núñez

De León expresó además, dudas sobre el sistema judicial, aunque indicó que su abogado se encarga del proceso legal.

Recomendó a otras familias afectadas buscar ayuda profesional para enfrentar el dolor, al considerar que la terapia ha sido fundamental para poder continuar adelante.

Honran a sus familiares. Duanny Núñez

Experiencia traumática

Entre los sobrevivientes que ofrecieron su testimonio estuvo Milka Trejo, quien describió lo ocurrido como una experiencia “muy traumática” que la llevó a buscar ayuda psicológica para recuperar su estabilidad emocional.

Señaló que el proceso también la acercó más a la fe y expresó su esperanza de que las familias que perdieron a sus seres queridos puedan encontrar algún consuelo cuando los responsables de la tragedia sean condenados.