Consejo destaca los avances sector lácteo

El Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera al celebrar su 24 aniversario, destacó sus logros en el último año en favor del desarrollo sostenible.

El director ejecutivo del Conaleche, Miguel Laureano, citó entre los avances la puesta en marcha del Proyecto de Normalización de la Industria Láctea Nacional que busca mejorar la calidad, inocuidad y seguridad de los lácteos del país. Indicó que esa iniciativa trabaja en la modernización de la infraestructura, la actualización de equipos, la optimización del etiquetado y la agilización de los permisos sanitarios de los procesadores nacionales.

Dijo que el Conaleche ha fortalecido la producción ganadera mediante el Proyecto de Mejoramiento de la Ganadería en el país una iniciativa impulsada por la Presidencia para dar apoyo económico, mejorar la genética bovina con inseminación artificial, el uso de pastos mejorados y la transición hacia una matriz energética más eficiente.