El escudo del conocimiento

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En los pasillos de nuestros hospitales y en los callejones de nuestros barrios, se gesta una realidad desgarradora. Para este 2026, aunque las estadísticas muestran una ligera baja, la maternidad infantil sigue siendo una herida abierta en la República Dominicana.

Detrás de cada cifra hay una niña cargando un peso para el cual ni su cuerpo ni su alma estaban preparados. Es ahí donde se forman las cicatrices invisibles: esas marcas del silencio y de la infancia interrumpida que definen el destino de nuestra nación.

Inercia social

Uno de los retos más crueles que enfrentamos es la normalización. Como sociedad, nos hemos acostumbrado a ver niñas criando niños. Hemos dejado de escandalizarnos ante lo inaceptable, integrando el embarazo adolescente como parte del paisaje cotidiano.

Esta inercia se alimenta de un sistema educativo donde la orientación sexual es inefectiva. No estamos preparando a los jóvenes para tomar decisiones conscientes; más bien, dejándolos a merced de patrones de pobreza que se repiten de generación en generación.

Muchos adolescentes buscan en la maternidad o en una pareja una vía de escape a realidades familiares dolorosas. Sin embargo, terminan atrapados en un círculo de dependencia económica y emocional que anula su futuro y su desarrollo personal.

Riesgo digital

A este escenario se suma un nuevo actor: la tecnología sin supervisión. Hoy, el "teteo" y la distorsión de las redes sociales compiten directamente con la escuela. Plataformas de juegos aparentemente inofensivas se han convertido en inductores de conductas inapropiadas.

Adultos se escudan en perfiles falsos para vulnerar la inocencia de menores que tienen un teléfono antes de tener criterio. Si la escuela no ofrece herramientas de autoprotección, el internet se encarga de llenar ese vacío con la peor información posible.

Modales globales

En países con sistemas avanzados, como los Países Bajos o los nórdicos, la educación sexual integral comienza en la infancia temprana. Se centra en el respeto, el consentimiento y el conocimiento biológico acorde a la edad.

El resultado no es una sociedad libertina, es todo lo contrario. Son las naciones con las tasas más bajas de embarazo adolescente y violencia de género. Allí, la educación no reemplaza al hogar; lo fortalece con ciencia y prevención.

En nuestra región, Uruguay ha logrado avances al tratar este tema como un derecho humano y de salud pública. Entienden que a un niño no se le habla de actos adultos, se le enseña que su cuerpo es un territorio sagrado y que tiene derecho a decir "no".

Futuro digno

La educación sexual no puede limitarse a la biología o a la distribución de métodos anticonceptivos. Debe ser una formación integral en valores, autoestima y visión de futuro. Necesitamos ofrecer a nuestros jóvenes una oferta de vida que compita con la calle.

Iniciativas que promueven "más sueños y menos pañales" demuestran que, cuando se le da a una joven una herramienta técnica y apoyo emocional, puede empezar a sanar. Pero el objetivo debe ser prevenir la herida, no solo poner el vendaje después del daño.

Faro escolar

La escuela dominicana debe ser el espacio seguro donde se llame a las cosas por su nombre. Enseñar prevención es enseñar que el afecto no debe doler y que el secreto que causa miedo debe contarse de inmediato.

No se trata de "pervertir", se trata de alfabetizar emocionalmente. Un niño informado es un niño con menos probabilidades de ser víctima. Una adolescente que entiende sus derechos es una mujer con poder sobre su propio destino.

Las cicatrices más profundas son las que se forman por lo que no se dijo. Es hora de entender que la información protege. Solo cuando integremos esta educación como tarea compartida entre escuela y hogar, empezaremos a sanar esas heridas invisibles que hoy limitan nuestro potencial.