Construcción apartamentos lleva alivio

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

Voceros de instituciones de la sociedad civil, incluido juntas de vecinos, líderes de iglesias, dirigentes deportivos, gestores sociales, entre otros, mostraron su regocijo por la disposición gubernamental de ordenar la construcción de un conjunto de 112 apartamentos en esta comunidad.

Las organizaciones dijeron que aunque aún desconocen en qué terrenos levantarán tan importante obra, y su monto económico de inversión, confían que el presidente Luis Abinader disponga de la realización de un censo confiable para que estas viviendas sean entregadas a las familias que las necesitan y no en manos extrañas favorecidas por el poder político.

El dirigente social César Pérez dijo que de seguro este proyecto habitacional será un seguro de vida para las familias que en Montellano sufren por la inclemencia del tiempo y los fenómenos naturales.

Mientras Ramona Peguero, cuya vivienda ubicada en el sector El Tamarindo aún sigue bajo las aguas, afectada por el barro (lodo) y el sedimento del río Camú, espera que el Gobierno la favorezca con uno de estos apartamentos para dejar de sufrir cuando llegan las lluvias.

Hasta ahora se ha cuantificado que en Montellano 4,800 viviendas fueron seriamente afectadas por los aguaceros, mientras 3,200 hogares han recibido alguna asistencia directa del Gobierno, especialmente en la comunidad de Camú de este municipio.

El programa Supérate ha entregado bonos de emergencia de RD$7,000 a unas 2 mil 190 familias para que puedan atender sus necesidades básicas.

Abinader acudió el sábado

El presidente Abinader estuvo en Montellano el sábado pasado junto a los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza, de Obras Públicas Eduardo Estrella; de Educación, Luis Miguel De Camps, de Salud Pública Víctor Atallah; de Viviendas y Edificaciones, Víctor Bisonó (Ito), la senadora Ginette Bournigal Jiménez y el alcalde de Montellano Héctor Almonte, entre otros.

El jefe de Estado realizó un recorrido para evaluar los daños que las últimas lluvias ocasionaron a decenas de familias cuyas viviendas resultaron inundadas y sus ajuares desaparecidos. Igualmente, el mandatario anunció que será reconstruido el viaducto sobre el río Camú ,que comunica por la carretera turística a las provincias Santiago y Puerto Plata.

El complejo de apartamento será destinado para la reubicación de las familias que residen en diversos sectores vulnerables de Montellano.