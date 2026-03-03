Construcción paso desnivel Jacobo Majluta inició ayer

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

Comenzó ayer el levantamiento de tierra para la construcción del paso a desnivel en la intercepción de las avenidas Jacobo Majluta y República de Colombia, el cual tendrá una extensión aproximada de 20 metros.

La obra incluirá una vía marginal para el giro a la derecha hacia la Jacobo, lo que se prevé la expropiación de terrenos de dueños de viviendas, que implicaría un decreto presidencial de utilidad pública.

El tránsito vehicular fluía con relativa normalidad ayer, con la actualización reforzada de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

La infraestructura que realiza el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y que desde el pasado domingo, 1 de marzo, dispuso el cierre parcial de las avenidas Jacobo Majluta y República de Colombia, para dar paso a la ampliación de estas dos vías, contempla el próximo lunes se concentran en el proceso constructivo del puente, con la excavación para la fundación y luego proceder a la colocación de las vigas.

Uno de los responsables de la obra de ingeniería que desarrollan varios consorcios, explicó al periódico Hoy que el desvío fue prácticamente completado.

Sostuvo que va a trabajar en la mitad del puente o viaducto. Ayer, en esa zona del municipio Santo Domingo Note se veía el avance de la construcción de la vía que conectará y ampliará a la avenida Gregorio Luperón, conectando con el Distrito Nacional.

Rutas de acceso

Como forma de resolver el impacto del cierre parcial en el área de la Jacobo Majluta y la Colombia, para permitir la ejecución de los trabajos, se conformaron vías de desahogo.

Los giros alternos son: A la derecha, para los conductores que vienen del Jardín Botánico. Giro a la derecha, para los que se desplazan de la avenida República de Colombia y van en dirección hacia la sede de la embajada americana.

En cuanto a la marginal interna, se proyecta para los que giran a la derecha del Jardín Botánico, para la movilidad de la zona residencial y del colegio que se encuentra quedará atrapado próximo a la estación de combustible, próximo a la Jacobo Majluta.

Conductores evalúan obra

Isidro Alcántara, empleado privado, reside en el entorno de la avenida Monumental y afirma que circula en el caótico tránsito de la Jacobo Majluta, con la República de Colombia. “Yo entro a las 6:00 de la mañana a mi trabajo, pero quien entra a las 8:00, tiene que salir una hora antes”.

Afirma que los dos puntos más difíciles son la rotonda y el entorno del semáforo. La decoradora de interiores Rosalía Sánchez confía que el tránsito mejore al terminar el viaducto. El mensajero privado Edwin Díaz expresó este lunes sintió el desahogo que permitieron los giros de vías.