Alta mortalidad vial que persiste en la Rep. Dom.

Creado: Actualizado:

El alarmante nivel epidémico con que corresponde englobar a los accidentes de tránsitos en el país se manifestó el pasado domingo con 5 víctimas mortales y 25 heridos en tres puntos distantes del territorio nacional en los que brillaron como causas efectivas las imprudencias que la impunidad alienta, la insuficiencia de señalizaciones preventivas y la persistencia de segmentos carreteros de trazados que propician vuelcos y colisiones estadísticamente demostrados.

El Gobierno, que hace un año declaró de “Alto Interés Nacional” reducir la mortalidad en el tránsito, acaba de admitir sin actuar en consecuencia –y tras un lustro en el poder- que el país acumula un rezago de 20 años en mantenimiento de puentes e infraestructuras conexas, una deuda con la seguridad de los usuarios dominicanos y extranjeros, en la que se destaca la ruta hacia el polo turístico oriental con un historial de fatalidades que llama la atención hasta fuera del país.

La alta siniestralidad en el transporte terrestre merecía figurar -y ojalá hubiera ocurrido como problema que merece toda atención- en las memorias que depositó en el Congreso Nacional el presidente Luis Abinader el pasado 27 de febrero para que a los hacedores de ley no les pase desapercibido que la cifra de mortalidad anual en las vías públicas acaba de acumular entre 2,500 y 3,000 ciudadanos con una tasa de 67 fallecidos por cada 100 mil habitantes y que hasta la fecha misma de la rendición de cuentas en febrero ya se habían reportados 230 muertes.

El 70.48% de las personas que perdieron la vida en este comienzo de año estaban en la categoría de usuarios de motocicletas un promedio de letalidad que no es de la exclusiva responsabilidad de quienes generalmente, y a ojos vista, guían sin acogerse a las normas legales y de prudencia que evitan desgracia; también de quienes desde el Estado deben hacer -siquiera mínimamente- que las leyes de seguridad de tránsito sean de aplicación universal y no lo hacen. La proyección es de que en el 2026 República Dominicana conservará su posición como uno de los países de mundo de más tragedias viales. Tome nota, presidente.