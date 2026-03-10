La Cuaresma y el Ramadán, para dar y reflexionar

Publicado por Petra Saviñón Creado: Actualizado:

Cuaresma, conmemoración de los 40 días de Jesús, en el desierto “sin comer ni beber” y preparación para la Pascua, y Ramadán, que honra la “entrega del mensaje del ángel Gabriel a Mahoma”, celebraciones de la iglesia católica y de la musulmana, coinciden este año. Mas, no por casualidad tienen en común el ayuno, la oración, la penitencia, la abstinencia y la limosna.

Las religiones monoteístas, abrahámicas, que veneran al mismo dios de forma distinta, ven esos deberes como el sostén para aumentar la cercanía con su creador.

Para el catolicismo, en esta época el viernes es especial, por la crucifixión, para los muslimes es siempre “el señor de los días, el de la creación y el del fin del mundo”.

Los sacerdotes Yonny Durán y Nino Ramos detallan que los católicos formalizaron la celebración alrededor del siglo IV, tras el Concilio de Nice, Turquía, en 325. Pero que desde la era apostólica, los fieles ya ayunaban y expiaban antes de la fiesta pascual.

Orar y donar vital en islam. Nirvana Saviñón.

Durán desglosa que durante el pontificado de Gregorio I, siglo VI, la jornada iba desde el Miércoles de Ceniza hasta el Domingo de Ramos o desde la misma fecha hasta el Jueves Santo, sin contar los domingos, aún no contados, lo que hace 46 días antes del de Resurrección.

Actúan basados en experiencias de preparación espiritual de la Biblia.

El 40 recuerda otros acontecimientos biblícos, como los días del diluvio, los que Moisés permaneció en el monte Sinaí y el recorrido del profeta Elías hasta el monte Horeb.

El cura expresa que la variación de la fecha es por dos razones, hacerla coincidir con Pesaj o Pascua judía, pues los evangelios sitúan la pasión, muerte y resurrección en el contexto de esa tradición sobre la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y Jesús es presentado como el verdadero cordero pascual.

Del otro motivo, Nino Ramos expone que el cálculo está guiado por el calendario lunar. “La Pascua es celebrada el primer domingo de luna llena de primavera, por lo que puede caer el 22 de marzo o el 25 de abril y el Miércoles de Ceniza entre el 4 de febrero y el 10 de marzo”.

Ramadán, entender dolor

En el patio de la mezquita Al Noor (La Luz), del Distrito Nacional, a las 6:45 de la tarde, los fieles rompen el ayuno de 12 horas diarias que guardan por el mes ramadán, que da nombre a esa festividad.

La señal para empezar a comer es un cántico, la súplica (dua) para pedir sustento. El imán Mohammed Al- Sharafi indica es tiempo para borrar malos hábitos, para agradecer y solidarizarse con los necesitados.

Este año, según el calendario lunar, de 354 días, equivale a desde el 17 de febrero al 17 de marzo.

El religioso lo define sacrificio para ponerse en lugar de los que no tienen alimentos, comprender las necesidades de los otros y claro, contribuirles. Por esto arrecian el reparto de ayuda, que deben hacer siempre. Momento para valorar lo obtenido.

El último día, los islámicos celebran una fiesta comunitaria con banquete y a su casa invitan a personas, incluso de otra religión para compartir y entregarles regalos, sobre todo a los niños.