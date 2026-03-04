Cuesta Brava continúa lucha por cinturón verde

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Miembros de la asociación de Vecinos de Cuesta Brava y Arroyo Hondo denunciaron ayer la inacción de la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente ante la protección del cinturón verde de Santo Domingo, pese a la existencia de de un informe de la Comisión Ambiental de Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) que asegura que la construcción de proyectos habitacionales próximos a Arroyo Manzano y al río Isabela impacta negativamente el ecosistema y viola regulaciones ambientales.

La denuncia estuvo respaldada tanto por los comunitarios de Cuesta Brava, como los de Arroyo Manzano, Buena Vista, San Francisco de Asís, San Sebastián VIII, IX y X, quienes aseguran que la constructora del proyecto habitacional Balcones del Cerro hizo uso de una Declaración de Impacto Ambiental falsa para obtener los permisos de construcción.

Entre los hallazgos encontrados por la Comisión Ambiental de la UASD, se destacó que además del daño crítico e irreversible que representaría para el entorno la instalación de un complejo de aproximada 168 apartamentos, existe también una “profunda discrepancia” entre el proyecto autorizado y la realidad del terreno, así como deforestación extensiva que representa la erradicación completa de un ecosistema. En vista de esto, sugirieron la paralización de las actividades de construcción y la revocación del permiso ambiental por haber sido otorgado en base a información falsa y la remediación, en la medida de lo posible, del espacio que resultó afectado.