Una débil vaguada provocará lluvias moderadas a fuertes

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Una débil vaguada al norte del país generará aguaceros moderados a fuertes, con posibles tronadas en localidades de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Dajabón, Elías Piña, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó además, que las precipitaciones iniciarán en la mañana y se extenderán hasta la tarde y horas de la noche.

Temperaturas bajas

En cuanto a las temperaturas, el organismo que predice las condiciones del tiempo prevé que serán bajas en la noche, debido al viento fresco de dirección noreste, en especial hacia zonas de montañas y valles del país, donde podrían ocurrir algunos episodios de nieblas o neblinas matutinas.

Pronostico extendido

Para mañana jueves, Meteorología vaticinó que la vaguada favorecerá la ocurrencia de aguaceros locales hacia la Costa Caribeña, incluyendo el Gran Santo Domingo, durante la mañana y que se esparcirán a zonas cercanas.

En las tarde, las precipitaciones caerán sobre El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Duarte, Hermanas Mirabal, La Vega y Santiago, con tormentas y ráfagas de viento.