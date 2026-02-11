Defensa de imputados en caso Jean Alain solicitan nulidad de acusación por uso de sobrenombres

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Las defensas de dos de los imputados en el caso contra el exprocurador Jean Alan Rodríguez, solicitaron hoy al segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, la "nulidad absoluta del escrito de acusación", alegando que el mismo "está viciado deliberadamente con el mote de Medusa".

Enique Vallejo y Carlos Julio Martínez, abogados de Jonathan Loander y Francis Ramírez, hicieron su pedimento con base a la sentencia a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 025/25, que prohíbe el uso de motes o sobrenombres en procesos penales, la cual dijeron, el Ministerio Público ha pasado por alto.

Afirmaron que al incorporar de manera deliberada y reiterada el sobrenombre de Medusa como elemento identificador del proceso, "esa practica constituye una forma de estigmatización incompatible con la dignidad humana, la presuncion de inocencia y el debido proceso, en violación de los artículos 38, 69 y 74 de la Constitución, y el 14 del Código Procesal Penal...".

Recordaron que el precedente constitucional vinculante fijado por la sentencia del TC le fue notificado no solamente al procurador general administrativo, Gustavo Rodríguez, sino también a la Procuraduría Anticorrupción y a la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, de quienes dijeron, "han hecho caso omiso a la misma".

"Lo que queremos llevar al ánimo del tribunal es simplemente que, en función de la decisión del Tribunal Constitucional se anulen los motes o sobrenombres de la acusación, ante la actitud dolosa y de desacato de la autoridad judicial por parte del Ministerio Público", enfatizaron.

Al grupo de imputados se les acusa de supuestamente conformar un entramado de corrupción que habría desviado más de RD$6,000 millones del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, durante la gestión de Jean Alain Rodríguez como procurador general.