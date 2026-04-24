Día contra el Maltrato Infantil: cifras en RD y cómo prevenir la violencia

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El informe de UNICEF sobre la violencia contra la niñez en República Dominicana ofrece un panorama más amplio que merece ser resaltado a profundidad.

La violencia sigue siendo un patrón cultural en la crianza: siete de cada diez niños pequeños han sido disciplinados con métodos violentos, y más de la mitad de los menores de 1 a 2 años también ha sufrido agresiones en el hogar. Esto refleja que el maltrato infantil no es un hecho aislado, sino una práctica normalizada que atraviesa generaciones.

El estudio también alerta sobre la violencia sexual en adolescentes, que ha mostrado un incremento preocupante en los últimos años. Las cifras pasaron de 12 casos por cada 100 mil en 2020 a 20 en 2022, lo que evidencia una tendencia al alza que requiere atención urgente. A esto se suman los homicidios y suicidios en menores de edad: entre 2018 y 2022 se registraron 212 asesinatos intencionales y 174 suicidios, con los adolescentes de 15 a 17 años como el grupo más vulnerable.

Informe Unicef

Aunque hay avances en la reducción de embarazos adolescentes y uniones tempranas, estos fenómenos siguen presentes en comunidades rurales y de bajos ingresos. El embarazo adolescente bajó de un 29.2% en 2018 a un 19.7% en 2022, pero la tasa de fecundidad aún es alta: 77 nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años. Las uniones tempranas también disminuyeron, pero en 2023 se reportaron más de 4,000 casos.

El trabajo infantil muestra una reducción, pero todavía afecta a miles de niños. Aunque la tasa bajó del 6.7% en 2014 al 3.8% en 2019, un 16.8% de los menores fuera de la escuela realiza labores peligrosas, lo que compromete su desarrollo y educación.