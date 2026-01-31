Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

El 31 de enero de cada año se celebra en el país, el Día Nacional de la Juventud en honor a San Juan Bosco (1815-1888), un sacerdote católico de origen italiano que dedicó su vida al mejoramiento y la educación de los jóvenes de las calles, delincuentes juveniles y otros niños desfavorecidos de la Italia del Siglo XIX. Además, fue instituido mediante la Ley 20-93, del 5 de diciembre de 1993, el Premio Nacional de la Juventud, a través del cual se reconocen jóvenes meritorios de todo el territorio nacional y cuya organización está a cargo del ministerio de la Juventud. Se trata del máximo galardón que concede el Gobierno a este segmento poblacional.

“Los jóvenes no sólo deben ser amados, sino que deben notar que se les ama”, es uno de los tantos pensamientos de San Juan Bosco.

Juventud

El Ministerio de la Juventud es la instancia rectora, responsable de formular, coordinar, y dar seguimiento a la política del Estado dominicano en materia de juventud, y velar por el cumplimiento de la Ley General de Juventud, 49-2000.

Actualmente es dirigido por Carlos Valdez, quien resaltó como parte de sus principales proyectos la implementación de pasantías pagadas a través del programa “Mi Primera Oportunidad”, iniciativa mediante la cual el Ministerio de la Juventud destinó, desde el año pasado, el 5 % de su nómina institucional, marcando un hito en la garantía de oportunidades laborales para jóvenes recién graduados.

En cuanto a políticas públicas, el funcionario explicó que la institución trabajó el Plan Nacional de Juventudes 20-30 y rediseñó el Plan Nacional de Juventud 25-30, una hoja de ruta construida a partir de datos reales que permite identificar las necesidades de la juventud y orientar las acciones del Estado. De acuerdo a lo explicado, de este proceso surge la iniciativa “Juventud con B de Barrio”, considerada la mayor articulación interinstitucional del Estado, con la participación de 32 instituciones públicas.