Diez organismos locales e internacionales avalan vigilancia fitosanitaria

Expertos de 64 países están reunidos en el país hasta este viernes tratando el Proyecto de fortalecimiento de capacidades técnicas en vigilancia para la prevención y respuesta ante la Peste Porcina Africana (PPA).

El encuentro, que se realiza en Punta Cana, La Altagracia, tiene el objetivo de capacitar a delegaciones del Caribe, América Latina y la región Andina, en prácticas de inspección, manejo de residuos internacionales y control de productos de origen animal y vegetal en puertos y aeropuertos, como parte de las estrategias de prevención ante la PPA.

Los representantes internacionales y los técnicos reciben formación basada en la experiencia dominicana en el manejo de la enfermedad, con el propósito de fortalecer los protocolos de control, vigilancia e inspección fitosanitaria en sus respectivos países.

La directora de Sanidad Vegetal, Rosa Lazala y el director de Ganadería, Abel Madera, dieron la bienvenida a los delegados nacionales e internacionales que participan en el encuentro internacional.

Dijeron que la jornada instructiva tiene el apoyo de más de diez organismos especializados en sanidad animal y asistencia técnica, entre ellos, IICA, USDA, Carivet, Oirsa, la Organización Mundial de Sanidad Animal, Cahfsa, la Comunidad Andina y Senasica.

Además, tiene el respaldo el Departamento de Vigilancia de la PPA en las Américas, el área de Sanidad Animal de la Dirección General de Ganadería y el Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura dominicano.

Los participantes en el evento recibirán instrucción técnica sobre los riesgos de la enfermedad, el manejo fitosanitario adecuado y las acciones preventivas ante la fiebre porcina.