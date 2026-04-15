¿Qué dijo Carlos Batista Matos antes de morir?, según amigo cercano

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El abogado y exdirector de Migración, Enríquez García, ofreció detalles sobre una de las últimas conversaciones que sostuvo con el comunicador Carlos Batista Matos antes de su fallecimiento.

Según relató, el viernes lo llamó para reunirse un rato, pero Batista le respondió que no se sentía bien de salud, lo que ahora cobra relevancia en medio de la consternación que ha generado su partida.

García enfatizó que los resultados de la autopsia serán determinantes para establecer la causa exacta de la muerte, mientras familiares, colegas y seguidores esperan claridad sobre lo ocurrido.

El fallecimiento de Carlos Batista Matos ha impactado profundamente al ámbito mediático dominicano. Reconocido por su estilo directo y su presencia constante en televisión y radio, su ausencia deja un vacío en la comunicación de entretenimiento y opinión.