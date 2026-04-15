Los momentos de Carlos Batista Matos que se han viralizados tras su muerte

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Las entrevistas del veterano comunicador Carlos Batista Matos han resurgido con fuerza en redes sociales tras confirmarse su fallecimiento el pasado 13 de abril de 2026, generando una ola de nostalgia entre seguidores y figuras del entretenimiento.

Fragmentos de sus intervenciones recuerdan su estilo directo, su humor característico y su inconfundible forma de comunicar.

Muchos de estos videos corresponden a entrevistas realizadas en su emblemático programa “Con los Famosos”, donde Batista Matos lograba combinar información, crítica y entretenimiento en un formato dinámico.

A continuación algunos de los videos:

Yo soy Carlos Batista, lo más bello que verás hoy

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HUMOR

Carlos Batista: “Jochy no compite conmigo en elegancia y belleza”



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Carlos Batista: "A mí los ricos no me pueden echar vaina"

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Carlos Batista en contra del serrucho al pagar la cuenta

Carlos Batista: "No me junto con gente que hace serrucho"

Leonel Fernández hablando de Carlos Batista

Leonel Fernández hablando de Carlos Batista

Su manera espontánea de interactuar con artistas y colegas convirtió estos espacios en momentos memorables que hoy vuelven a cobrar vida en internet, acumulando reproducciones y comentarios cargados de emoción.

Más sobre su vida

Falleció este lunes el destacado periodista Carlos Batista Matos en su apartamento del sector El Vergel del Distrito Nacional, donde residía.

La hija más pequeña del periodista, escritor y productor de televisión informó de su fallecimiento.

Nacido el 30 de diciembre de 1950 en Vicente Noble, provincia Barahona, Batista Matos construyó una trayectoria marcada por el compromiso con la difusión del arte popular y el fortalecimiento de la identidad cultural dominicana.

Su vida profesional transitó por importantes espacios de la comunicación, consolidándose como una de las voces más respetadas en el ámbito del espectáculo.

A la hora de su fallecimiento Batista Matos producía y conducía el programa Con Los Famosos, por Color Visión, canal 9.

Fue editor de la revista La Tarde Alegre y de la sección de espectáculos del vespertino Última Hora, desde donde impulsó el análisis crítico y la promoción de figuras del entretenimiento.

Asimismo, presidió la Fundación Bulevar de las Estrellas, Inc., institución dedicada a reconocer a destacadas personalidades del arte y la cultura nacional.

Como autor, dejó un legado bibliográfico centrado en el estudio del merengue y otras expresiones de la música popular, contribuyendo a documentar una parte esencial del patrimonio intangible del país.

Su mirada, más allá de lo periodístico, integró una visión sociológica que permitió comprender la música como reflejo de los procesos sociales dominicanos.

En el ámbito público, se desempeñó como embajador adscrito a la Cancillería en el año 2005, función desde la cual también proyectó la cultura dominicana en escenarios internacionales.

Sus familiares expresaron que su partida deja un profundo vacío, no solo en el seno de su hogar, sino en toda la comunidad cultural y mediática del país.

“Carlos fue un hombre entregado a su pasión por contar historias, por dignificar el arte y por enaltecer nuestras raíces”, manifestaron en un comunicado.