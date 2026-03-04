Diputado somete atención rápida a desapariciones

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo depositó este martes ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca establecer un marco normativo completo para la atención de casos de desaparición, con un enfoque central en la urgencia de la búsqueda y la coordinación institucional.

El legislador explicó que la iniciativa tiene como eje principal crear un protocolo de búsqueda urgente que agilice los procesos de localización, junto con la Comisión Nacional Coordinadora de Búsqueda y Rescate de Personas Desaparecidas, estructura diseñada como órgano interinstitucional permanente para dirigir todas las acciones en el territorio nacional.

En materia de tiempos de respuesta, Raposo enfatizó que el protocolo establece una cifra clave: la activación de todas las acciones debe realizarse dentro de las primeras 24 horas contadas a partir de la recepción de la denuncia, sin que pueda exigirse ningún plazo mínimo de espera.

"Este aspecto de urgencia es el corazón del proyecto, porque cada minuto cuenta cuando se trata de encontrar a una persona desaparecida", destacó el congresista en rueda ´mientras hacía el depósito.

La composición de la Comisión que dirigirá el protocolo está definida en la propuesta, donde el legislador señala que estará coordinada por la Defensa Civil Dominicana y contará con la participación del Ministerio de Defensa, Procuraduría General de la República, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos, Ministerio de Salud Pública e Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones.

Además, el diputado Ramón Raposo incluyó disposiciones para extender el protocolo a nivel local mediante Subcomisiones Provinciales y Municipales que llevarán la labor a todos los rincones del país.