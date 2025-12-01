Diputados conocen hoy el Código Procesal Penal de República Dominicana

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que la Comisión Especial que estudia el proyecto de ley de modificación al Código Procesal Penal (CPP) logró amplios niveles de consenso para su aprobación, por lo que convocó a sesión extraordinaria para hoy a partir de las 2:00 de la tarde para el inicio de su conocimiento.

Pacheco dijo que entre hoy y mañana, la Comisión va a valorar los acuerdos que se alcanzaron con los diferentes actores de la vida nacional que asistieron a la Cámara de Diputados.

El presidente de la Cámara de Diputados señaló que como llegó del Senado de la República, donde fue aprobado el proyecto, contenía al menos 10 artículos que vulneran derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República.

Apuntó los diputados no sancocharían la pieza, por tanto, la estudiarían lo más minuciosamente posible para dotar el país de una ley que responsa a las expectativas de la sociedad, como se hizo con el Código Penal.

“La Comisión formó una subcomisión, y esa subcomisión, igual que pasó con el Código Penal, pudo lograr acuerdos fundamentales sobre esta importante pieza legislativa y con esos acuerdos trabajó, por lo que ahora el Pleno tiene la facultad de ver todo lo que fue, en detalle, el informe de la Comisión”, manifestó Pacheco.