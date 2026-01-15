Diputados designan Fernando Arturo de Meriño vía Villa Mella-Yamasá

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley que designa con el nombre de Fernando Antonio Arturo de Meriño y Ramírez, el tramo de carretera desde el término norte de la avenida Hermanas Mirabal, en Santo Domingo Norte, hasta el puente sobre el río Yamasá, municipio del mismo nombre, de la provincia Monte Plata.

En la motivación, el informe que presentó la comisión que estudió el proyecto, consideró que Fernando Antonio Arturo de Meriño y Ramírez nació el 9 de enero de 1833, en el paraje Antoncí, del municipio Yamasá, en el seno de una arraigada familia con impronta social.

Su infancia y juventud se desarrollaron en el poblado San Carlos, ingresó al seminario conciliar en 1848 y fue ordenado sacerdote el 24 de abril de 1856. Desde el púlpito y su vida social, fue un crítico del régimen de Santana y un opositor a la anexión a España.

Desde muy joven incursionó en la vida política, por lo que en 1857 participó como diputado en el Congreso Constituyente y en 1865 fue designado presidente de la Asamblea Constituyente.