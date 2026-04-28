Director de la DIDA atribuye críticas a intereses afectados por reformas institucionales

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El titular de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, afirmó que los cuestionamientos recientes en su contra responden a las medidas implementadas desde el inicio de su gestión.

Báez señaló que su administración ha estado enfocada en fortalecer la institucionalidad, optimizar los procesos internos y garantizar mayores niveles de transparencia, con un eje central en la defensa activa de los afiliados al sistema de seguridad social, lo que ha generado resistencia en algunos sectores.

“Cuando se toman decisiones orientadas a ordenar, transparentar y hacer más eficiente una institución, es natural que surjan reacciones de quienes se ven afectados”, expresó.

El funcionario destacó resultados concretos en la protección de los usuarios. Informó que la institución está logrando un ahorro de más de RD$10 millones mensuales en favor de los afiliados, producto de la identificación y corrección de cobros indebidos.

Asimismo, precisó que durante su primer año al frente de la DIDA se brindaron más de 1.2 millones de servicios, alcanzando un ahorro acumulado superior a RD$100 millones para los afiliados.

Entre las iniciativas implementadas, Báez resaltó la creación de un sistema de atención 24/7, diseñado para defender a los afiliados ante abusos sin importar la hora. También indicó que se han adquirido vehículos para trasladarse de manera inmediata a cualquier lugar donde se vulneren los derechos de los usuarios.

El funcionario explicó que, tras las declaraciones de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) sobre la disponibilidad de más de RD$8,000 millones disponible en las cuentas de las AFP, recursos que pertenecen a los afiliados, la DIDA puso en marcha una campaña informativa dirigida a los familiares de afiliados fallecidos, con el objetivo de orientarles sobre cómo acceder a esos recursos.

Indicó que, como resultado de estas acciones de defensa y orientación, ya se ha logrado la devolución de más de RD$1,000 millones a los beneficiarios.

El titular de la DIDA subrayó además que durante su gestión se han aplicado sanciones contra prestadores de servicios en salud que no cumplen con su responsabilidad de salvaguardar la vida por encima del interés económico, reforzando así la protección de los afiliados.

Reiteró que su compromiso es continuar trabajando conforme a la ley y en favor del interés colectivo, asegurando que los ataques no desviarán el rumbo trazado. “Seguimos trabajando a favor de los que menos tienen”.

Concluyó haciendo un llamado a la ciudadanía a valorar los resultados de la gestión y respaldar las iniciativas orientadas a fortalecer la institución, destacando que estas acciones, centradas en la defensa de los afiliados, deben ser visibilizadas por su impacto positivo a largo plazo.