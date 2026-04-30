La embajadora de EE.UU. en RD inaugura su residencia con un acto de bendición y arte

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En una ceremonia solemne y de alto contenido simbólico, la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, encabezó la bendición de su residencia oficial, con la presencia de la primera dama de la República, Raquel Arbaje, la vicepresidenta Raquel Peña, así como representantes de la Iglesia católica, del Gobierno dominicano, del cuerpo diplomático y destacadas figuras de los sectores cultural, académico y empresarial.

Durante sus palabras de bienvenida, la embajadora expresó su gratitud por la ocasión y el acompañamiento de los presentes: “Esta noche es, sin duda, la recepción más importante que celebraré como embajadora de los Estados Unidos en el país, y me siento profundamente bendecida y honrada de que el padre Soriano haya aceptado bendecir esta residencia, párroco que me dio la bendición el mismo día de mi llegada a este hermoso país”.

La bendición fue oficiada por el reverendo padre David Soriano, párroco de la Catedral Primada de América, en un acto de profundo recogimiento espiritual que incluyó oraciones, lecturas y la aspersión de agua bendita.

En el marco de la actividad, se presentó la colección Arte en Embajadas, una cuidada selección de obras que, en palabras de la embajadora, conecta la experiencia humana con lo trascendente: “Los seres humanos han buscado esa conexión con Dios a través de la verdad y la belleza, expresadas de manera especialmente adecuada en el arte y la música”.

Los invitados también tuvieron acceso a un catálogo digital de las obras. Entre las piezas destacan trabajos icónicos como Tattered Banner de Jasper Johns, que explora símbolos universales como la bandera estadounidense, así como interpretaciones vibrantes de la Estatua de la Libertad por el artista pop Peter Max, y trabajos contemporáneos influenciados por el arte urbano y la cultura global, como los de Marc Lipp.

La velada concluyó con un espacio de intercambio entre los invitados, consolidando la diplomacia cultural como herramienta clave para fortalecer los lazos entre los Estados Unidos y la República Dominicana.

Sobre Arte en Embajadas

Durante más de seis décadas, el programa Arte en Embajadas del Departamento de Estado de los Estados Unidos ha promovido el diálogo intercultural a través de las artes visuales. Presente en más de 200 sedes en 189 países, involucra a miles de artistas e instituciones, organizando exposiciones y colecciones permanentes que fomentan el entendimiento entre naciones y comunidades alrededor del mundo.